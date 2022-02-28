شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الاثنين.. عاشور لمباراة الاتحاد والطلائع والقاضي للقاء ايسترن كومباني وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبدالفتاح حكام مباريات اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز . ايسترن كومبانى × سيراميكا 3،00 هشام القاضي حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد عزازي مساعد أول وخالد رمضان مساعد ثاني والسيد منير حكما رابعا وعبدالعزيز السيد حكم فيديو ومحمود عبدالسميع حكم فيديو مساعد . آلاتحاد × طلائع الجيش 5،30 محمود عاشور حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد محمود لطفي مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني وابراهيم المحجوب حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو مساعد .