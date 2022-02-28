الارشيف / اخبار الرياضه

حكام مباريات الاثنين.. عاشور لمباراة الاتحاد والطلائع والقاضي للقاء ايسترن كومباني وسيراميكا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الاثنين.. عاشور لمباراة الاتحاد والطلائع والقاضي للقاء ايسترن كومباني وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبدالفتاح حكام مباريات اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز  .

ايسترن كومبانى × سيراميكا 3،00

هشام القاضي  حكما للساحة ويعاونه كلا من  محمد عزازي مساعد أول  وخالد رمضان مساعد ثاني  والسيد منير  حكما رابعا  وعبدالعزيز السيد حكم فيديو  ومحمود عبدالسميع  حكم فيديو مساعد  .

آلاتحاد × طلائع الجيش 5،30

محمود عاشور حكما للساحة ويعاونه كلا من  محمد محمود لطفي  مساعد أول  وعدي عيد مساعد ثاني  وابراهيم المحجوب حكما رابعا  ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو  ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو مساعد  .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا