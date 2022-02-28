مرتضى منصور يدعو حامل الكرات المغربى وأسرته لزيارة مصر على نفقته الخاصة

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القاهرة - سامية سيد - قدم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، دعوة لحامل الكرات المغربى الذى اشتبك معه مدحت عبد الهادى نجم الزمالك السابق، خلال مباراة الزمالك مع الوداد المغربى في ملعب مركب محمد الخامس، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "أدعو حامل الكرات وأسرته لزيارة مصر على نفقته الخاصة والاستمتاع بأسبوع خاصة ردا على ما حدث في المباراة، وأن العلاقات بين مصر والمغرب أهم من مباراة كرة القدم، وما حدث مع حامل الكرات لا يصح نهائيا".

واعتدى مدحت عبد الهادى المدرب المساعد للزمالك على أحد حاملى الكرات فى ملعب محمد الخامس فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

واعتذر محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لحامل الكرات وبعدها أخرج حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدحت عبد الهادى.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف المباراة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي كما قرر استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول، يأتى ذلك بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.