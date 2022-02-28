شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عظام عن إصابة طارق حامد: "نادرة فى كرة القدم وتحتاج لوقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العينى، أن إصابة طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمنتخب الوطنى صعبة وقوية وتحتاج لوقت.

وقال الدكتور أشرف محرم فى تصريحات تليفزيونية، "إصابة طارق حامد فى ركبة القدم، تحتاج لوقت حتى يعود للملاعب لأنها إصابة صعبة، والتدخل الجراحى يعطل عودة طارق حامد سريعا، وأرى أنه يكون سليم بعد 3 أشهر".

وتابع، "إصابة طارق حامد مع نادى الزمالك فى ركبة القدم نادرة فى ملاعب كرة القدم".

وكشف طارق حامد مدافع وسط الزمالك، عن حجم إصابته لكل الجماهير الزملكاوية، مؤكدا أنه تأخر عليهم فى إيضاح الأمر إلا أنها إصابة قوية وهى ما أجلته عن الظهور حتى الوقت الحالى.

وكتب طارق حامد عبر حسابه على فيس بوك، "الإصابة عبارة عن Righat knee posterolateral corner injury " وهى للأسف إصابة صعبة ومعقدة، أنا حاليا فى مرحلة التأهيل، وبعمل كل حاجة أقدر عليها علشان أرجع للملعب في أسرع وقت ممكن".

ويغيب طارق حامد عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية وهو ما أفقد خط وسط الفريق الأبيض أحد أعمدته الأساسية وأدت لخسارة الفريق للعديد من المباريات سواء بالدورى أو أفريقيا بدورى أبطال أفريقيا .

ويسابق اللاعب الزمن من أجل العودة في أقرب وقت في ظل ارتباط الزمالك بعدد من المباريات القوية داخليا وخارجيا وعدم وجود البديل الكفء في مركزه .