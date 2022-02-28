شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: جميع الفرق باتت تخشى سموحة ونهتم بالعمل الجماعي قبل الفردي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أن فريقه قدم شوط مثالي أمام غزل المحلة اليوم في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الفريق السكندري والتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب.

وواصل سامي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "في السنوات الأخيرة نقدم مستويات كبيرة أنهينا الموسم الماضي في المركز الرابع والموسم الذي قبله في المركز الخامس، ونعرف أن جميع الفرق تعمل لنا حساب، نملك لاعبين مميزين ونستحق ما نحققه من نتائج".

وأكمل المدير الفني لفريق سموحة: "سعيد بالهدف الذى سجله مروان حمدي، لأنه وضع منفردا في صدارة هدافي الترتيب وهذا يفرق معه معنويا، كما يفرق معنا عملية تجميع النقاط في الدوري، والأهم من النتائج المميزة هو الاستمرارية في الأداء".

وأضاف: "اللاعيبة بتاخد خبرات، ونركز على العمل الجماعي، قبل تطوير المهارات الفردية، والوقت مبكر جدا للحديث عن الدورى والمنافسة، ربما نخرج من المربع فيما بعد، لكننا نثق في عملنا الفني وبناء فريق مميز للمستقبل".