شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: بيراميدز هدفه التتويج بالدوري والكونفدرالية هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مدرب فريق بيراميدز، محمود فتح الله عن أحلام الفريق السماوي بالدوري المصري والكونفدرالية، هذا الموسم، موضحا أن بيراميدز يسير بخطى ثابته في المنافسة على لقب الدوري وإن كان الوقت مبكر للغاية للحكم على بطل الدورى المحتمل.

وواصل فتح الله في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس،: "محليا احنا في الصورة بشكل كبير، لكن لسه بدرى لم ينتصف الدوري بعد، أما على الصعيد القاري فالحلم الأكبر لنا هو التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم".

وواصل نادى بيراميدز صدارة مجموعته بعد الفوز على فريق الصفاقسى التونسى بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف بيراميدز الوحيد على جبر في الوقت القاتل 92، بعدما استغل عرضية عبد الله السعيد من ركنية، ليضعها في الشباك برأسية مميزة.