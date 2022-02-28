مرتضى منصور: كارتيرون اتفق مع أحد الأندية السعودية.. وسأشكوه لفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون خائن بسبب اتفاقه مع أحد الأندية السعودية خلال تواجده كمدرب للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه سيقدم شكوى لفيفا ضد المدرب.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم: "لا أحصل على تعليمات من أحد، ولا يوجد أحد يعلمني كيف اعمل كرئيس للنادي، أشعر بجمهور الزمالك لأنني واحد منهم".

وأضاف:" أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد اعتماده سيكون يوم الإثنين، لو كل فكرة مشيت وراها سأكون بذلك "طرطور" -على حد وصفه-".

وتابع: "سأقدم ضد كارتيرون شكوى غدا لـ"فيفا"، بسبب مكالمته مع الوكيل الذي كشف خلالها أنه اتفق مع نادي في السعودية اثناء عمله معنا، لكنه ارسل المكالمة إلى أمير بدلا من إرسالها إلى وكيل أعماله ".

وأكمل: " أقول لكارتيرون أنت من فسخت التعاقد وأنت الخائن، أنت هنا لتخريب النادي بتعليمات من الشخص الذي كان سبب في رجوعك للزمالك".

وأتم: "أعرف انك اتفقت مع نادي في السعودية والعقود جاهزة واسم النادي لدي فهم من قاموا بإبلاغي، والزمالك ليس حقل تجارب، كفاية ما حدث منك ومن بعض اللاعبين ".