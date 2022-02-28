رئيس الزمالك: لن نخوض النسخة الجديدة لكأس مصر.. وطلبت حضور 60 ألف مشجع لمباراة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه طلب من أشرف صبحي وزير الرياضة خلال حديثه معه، السماح بحضور 60 ألف مشجع لمباراتي الزمالك أمام الوداد المغربي وساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام الوداد المغربي، مساء السبت، بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم: "أقول للجمهور لا تيأس ربنا، لو ربنا وفق الزمالك بغض النظر عن نتائج الأخرين من الممكن أن نتأهل كأول أو ثاني عن المجموعة".

وأضاف: " تحدثت مع وزير الرياضة وطالبت السماح بحضور 60 ألف مشجع خلال مواجهتي الفريق أمام الوداد المغربي وساجردا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن موقفه من خوض منافسات كأس مصر النسخة المقبلة، مؤكدًا أنه لن يلعب كأس مصر الجديد إلا لو أكملت مشواره في كأس مصر النسخة الأخيرة".

وأكمل: "هذا هو العدل والمنطق، وأقول لأعضاء اتحاد الكرة كيف تلعب كأس مصر جديد ولا يزال هناك بطولة لم تنتهي بعد".

وأتم تصريحاته:" الأصول تقول نستكمل كأس مصر القديم وبعد ذلك نبدأ الجديد، لا تجبروني على الصدام مع أحد من أول دقيقة".