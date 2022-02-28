مرتضى منصور: من سيرفض التجديد بشروطنا لن يلمس الكرة مرة أخرى في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أي لاعب سيرفض التجديد بشروط النادي يوم الخميس المقبل سيتم تجميده ولن يلمس الكرة مرة أخرى مع الفريق.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم:" يوم الخميس المقبل سيكون أخر موعد لأي لاعب لدينا مفاوضات معه للتجديد".

وأضاف:" أي لاعب سيرفض التجديد بشروط النادي لن يلمس الكرة مرة أخرى مع الزمالك وسأقول له شكرا وسنتعاقد مع لاعبين أفضل منه، والنادي لن "يتحايل" على أحد من أجل التجديد معه".

وتابع:" اى لاعب يرى أن الأموال أفضل من الزمالك وتاريخه سيرحل عن النادي فورا، وأي لاعب الجمهور يرى أنه ليس له دور مع الفريق فلن يستمر معنا، ولا أحد يعطينا نصائح".