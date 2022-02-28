مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي موعد "جلسة التحقيق" مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس نادي القلعة البيضاء، سيعقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وكان مرتضي منصور، قرر استبعاد كلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك وإحالة المدير الفني كارتيرون للتحقيق فور عودته.

وخسر نادي الزمالك المباراة التي جمعته مع الوداد المغربي في الدار البيضاء، بثلاثة أهداف لواحد، مساء السبت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مرتضى منصور رئيس الزمالك سيعقد جلسة التحقيق مع كارتيرون، غدا الاثنين".

وأشار المصدر إلى أن جلسة التحقيق مع كارتيرون ستشهد تواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك.

وكان أسامة نبيه نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أعلن عودته إلى فريق القلعة البيضاء، عقب الاجتماع مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)