اتحاد الكرة: لا توجد طلبات لكيروش.. وننتظر رده حول موعد السفر للسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن البرتغالي كارلوس كيروش ليس له أي طلبات في إطار الاستعدادات لمباراتي السنغال والتي تأتي ضمن التصفيات النهائية والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الأحد :"لا توجد طلبات لكارلوس كيروش، طلبه الوحيد تقديم الأسبوع الـ13 من مسابقة دوري we المصري من أجل الاستعداد لمباراتي السنغال وهذا ما تحقق".

وتابع :"لا توجد أزمات مع كيروش مع اتحاد الكرة، كيروش يعتبر جمال علام (رئيس اتحاد الكرة) صديقه".

وحول موعد السفر إلى السنغال، كشف :"ننتظر رد كيروش، من الممكن أن نغادر في نفس يوم مباراة السنغال أو في صباح اليوم التالي".

وعن حضور الجماهير لمباراة مصر والسنغال في القاهرة، رد :"سيتم حضور 60 ألف متفرج، بالنسبة للمنتخب السنغالي ننتظر رأي الاتحاد السنغالي حول الأعداد التي ستحضر".

وأنهى :"بالنسبة لمباراة السنغال على ملعبهم سيحضر من جانبنا جماهير بشكل مبدئي، أما بالنسبة للمنتخب المصري سيغادر إلى السنغال عبر طائرة خاصة مثلما حدث في الرحلات السابقة".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره السنغالي في 25 الشهر الجاري على ملعب "استاد القاهرة"، في المقابل ستقام مباراة الإياب في "داكار".