برشلونة ينتصر بالأربعة مجدداً ويصعد للمركز الرابع

المنامة - ياسر ابراهيم - تابع برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني مؤكداً تحسن مستواه في المباريات الأخيرة.

وانتصر برشلونة على ضيفه أتلتيك بيلباو 4-0 يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ومنح الغابوني أوباميانغ برشلونة التقدم في الدقيقة السابعة والثلاثين ليسجل هدفه الرابع في آخر مباراتين بالدوري مع البلوغرانا.



وأضاف البديل الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والسبعين ليضع اسمه في قائمة المسجلين لأول مرة مع برشلونة هذا الموسم في الليغا.



وعاد ديمبيلي ليتابع تألقه عندما صنع الهدفين الثالث والرابع بتوقيع من الهولنديين لوك دي يونغ (90) وديباي (90+3).



وصار رصيد برشلونة 45 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد الخاسر عند 37 نقطة في المركز الثامن.



وهذا الفوز الثاني توالياً لكتيبة تشافي بالمسابقة والثالث على التوالي في جميع المسابقات.



واقتنص برشلونة الخميس الفائت بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعدما تجاوز مضيفه نابولي 4-2، كما انتصر في المرحلة الماضية بالدوري على فالنسيا 4-1.

(بي ان سبورت)