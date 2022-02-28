الامارات | رفع الحظر عن ملاعب العراق.. «أسود الرافدين» يستقبل «الأبيض» في ملعب المدينة الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحظر عن ملاعب العراق.. «أسود الرافدين» يستقبل «الأبيض» في ملعب المدينة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وأنه سيكون بإمكان المنتخب العراقي خوض مباراته المقبلة مع منتخب الإمارات في ملعب المدينة الدولي في بغداد في الـ24 من مارس المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة في «فيس بوك»، إن الاتحاد الدولي للعبة أعلن موافقته الرسمية على إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي في ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال درجال: «أبلغت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هاتفياً بالأنباء، وقدّم التهاني للرياضة والرياضيين العراقيين»، مؤكداً أن «بغداد وجميع المدن العراقية مستعدة لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من كل العالم بترحابٍ كبير».

وأضاف: «موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم جاءت بعد الجهود التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتحركات الإيجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت في بغداد».

وأشار درجال إلى أن «العراق بأتم الجاهزية لاحتضان الأشقاء الإماراتيين في بغداد، ونتطلع إلى أن تكون هذه المباراة بادرة خير للكرة العراقية، وأن تظهر بأبهى صورة من النواحي التنظيمية».

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