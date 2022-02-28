الامارات | العين والوحدة والشارقة.. الأكثر إقناعاً بـ «عقلية اللاعبين والمدربين»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين والوحدة والشارقة.. الأكثر إقناعاً بـ «عقلية اللاعبين والمدربين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انحصرت المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين بشكل كبير بين العين المتصدر، ووصيفه الوحدة، مع فرصة ولو ضئيلة لفريق الشارقة الثالث على بُعد تسع نقاط من العين. وتعتبر الفرق الثلاثة الأكثر إقناعاً حتى الآن في الموسم، كما ظهر في الجولة 17 أخيراً، ما سيجعل الكلمة الفصل خلال المواجهات بينها.

وتواصل الفرق الثلاثة سلسلة انتصاراتها بثبات، فقد عزز العين صدارته بالنقطة 42، بعد الفوز على كلباء بهدفين دون مقابل، كما أظهر لاعبوه تركيزاً كبيراً وإصراراً في كل مباراة، وستكون الفرصة متاحة أمامه لتحقيق فوز جديد في الجولة المقبلة، عندما يستضيف العروبة صاحب المركز قبل الأخير، وذلك قبل المواجهة المنتظرة التي تجمعه بالوحدة 12 مارس المقبل. في المقابل يستمر الوحدة في انتصاراته، وحقق فوزاً مهماً على الوصل 2-1، رغم بعض الأخطاء الدفاعية التي تسببت في ركلتي جزاء للوصل، والتي قد تكلفه الكثير حين يواجه هجوماً قوياً مثل فريق العين.

في جانب آخر، خطف الشارقة الفوز على شباب الأهلي 1-0، بعقلية المدرب الروماني كوزمين، وبسبب تدخل عنيف وغير مفهوم، من لاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي، في اللحظات الأخيرة من المباراة، وتسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها الشارقة هدف المباراة الوحيد، ليؤكد الأزمة التي يعانيها شباب الأهلي هذا الموسم بعدما ودّع بطولتين، وابتعد عن العين وصدارة الدوري ولم يتبقَّ له سوى المنافسة على لقب كأس الرابطة.

بعيداً عن القمة، يظهر النصر بصورة مخيبة مجدداً، وتعرض لخسارة تاريخية أمام خورفكان برباعية نظيفة أثبتت أزمة الفريق، الذي يعاني عدم ثبات في النتائج، ونجح بني ياس في تحقيق فوز مريح على الظفرة ليبقي الأخير في دائرة الخطر برفقة العروبة وفريق الإمارات، كما يبحث كلباء عن نتائج الموسم الماضي بعد أن تعرض لمشكلات كثيرة هذا الموسم أثرت في عروضه.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور وسر الاهتمام الجماهيري الكبير بقمة الشارقة وشباب الأهلي، بسؤال عبر «تويتر»: شاركنا الرأي.. ما سر الاهتمام الجماهيري الكبير بمباراة الشارقة وشباب الأهلي في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين؟ وتم رصد أربع إجابات، هي تاريخ المواجهات، كوزمين ومهدي، ترتيب الفريقين، نشوة جمهور الشارقة. واختار المشاركون الـ89 في التصويت، نشوة جمهور الشارقة بنسبة 47.2% ثم تاريخ المواجهات 22.5%، وكوزمين ومهدي 15.7%، وبعدها ترتيب الفريقين 14.6%.

جولات الحسم قادمة

أكد المحلل الفني خالد عبيد أن فريق النصر بات لغزاً محيراً للنقاد والجمهور، وأشار إلى أنه رغم تغيير مجلس الإدارة، إلا أن الفريق لايزال يحتاج إلى كثير من العمل، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «خسارة النصر من خورفكان برباعية أمر غريب مع احترامي لخورفكان، فالنصر في تاريخه لا يخسر بالأربعة، ويجب أن تكون هناك وقفة وتدخل عاجل».

وأضاف: «الجولة 17 هي الأفضل فنياً، فقد أصبحت هناك منافسة قوية في الصدارة بين ثلاثة فرق، وفي القاع بين ثلاثة فرق تتصارع للهروب من خطر الهبوط، بينما جولات الحسم قادمة، فلاتزال أمام العين مواجهات صعبة ويجب على اللاعبين التعامل معها بشكل مختلف، وهذا ما سيظهر حين يتقابل العين مع فرق قوية مثل الوحدة والوصل وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة والنصر، وكلها مباريات صعبة أمام العين يجب التعامل معها بحرص». وأشار أيضاً إلى أن زيادة الحضور الجماهيري أسهمت في رفع المستوى الفني.

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة 17، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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