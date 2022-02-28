الامارات | تتويج الفلاسي والمري في بطولة «دبي لصيد الأسماك»

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفلاسي والمري في بطولة «دبي لصيد الأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتمت أول من أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022، التي نظمها على مدار أربعة أيام متتالية نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وحاز سالم الفلاسي المركز الأول في فئة الكنعد، بعد اصطياد سمكة تزن 27.60 كلغ وبطول 148 سم، فحصل على جائزة 25 ألف درهم، حل ثانياً

هزاع عبدالعزيز بسمكة تزن 25.65 كلغ، وحصل على مبلغ 20 ألف درهم، فيما نال جاسم مراد المركز الثالث و18 ألف درهم بعد اصطياد سمكة تزن 25 كلغ.

وتصدّر فئة «السكل» عيسى المري بعد صيد سمكة بوزن 38.30 كلغ، ونال جائزة الـ15 ألف درهم، بينما حل ثانياً عبدالقادر الواحدي بسمكة تزن 31.90 كلغ، وحصل على 10 آلاف درهم، وثالثاً حمدان المنصوري بسمكة تزن 25.65 كلغ، وحصل على 5000 درهم.

وقام بتتويج الفائزين المدير التنفيذي لنادي دبي محمد عبدالله حارب.

في جانب آخر، أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد من 3 - 6 مارس المقبل. وأكد النادي أنه سيكون هناك اجتماع مع المتسابقين لاحقاً قبل انطلاق البطولة لشرح كل تفاصيل وقوانين الجولة.

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