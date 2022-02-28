الامارات | ثلاثية للفارس الفرماوي في مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة بالكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية للفارس الفرماوي في مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق الفارس فيصل الفرماوي خلال سباقات مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أول من أمس في الكويت في مضمار نادي الصيد والفروسية. وأهدى الشيخ صباح فهد الناصر الصباح، أمين السر العام ورئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية، درعاً تذكارية إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واستلمه بالإنابة عن سموّه، د. مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت، بحضور القنصل خالد المرشودي، وقاموا بتتويج الفائزين في الأشواط الستة.

وخطف «إف إتش نسيم» لعبدالعزيز الدوسري، وبإشراف ناصر الزمانان، وقيادة فيصل الفرماوي، لقب الشوط الرابع، وكان ثاني انتصارات الفرماوي حين قاد «ركيبا» لأحمد فنيطل الديحاني، بإشراف عياد الفرماوي، للفوز بجائزة الشوط الخامس، وثالث ألقابه جاءت من خلال قيادته «شديد» للنشامة، بإشراف حيدر يوجا، إلى لقب الشوط السادس.

وفي بقية النتائج، فاز «نشوان القصر» لسالم متعب العجمي، بإشراف وقيادة المالك نفسه، بالشوط الأول، بينما تفوق «شاهر العصيمي» لحمدان حسن الفضلي، بإشراف يوسف الفضلي، وقيادة حسين العنزي، بجائزة الشوط الثاني. ونال جائزة الشوط الثالث «براق الهيافة» لمحمد آل غصين، بإشراف ضاري الحميدان، وقيادة فيليب.

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