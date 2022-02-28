الامارات | الحسيني والأردني الدرياني يخطفان الأضواء في «محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني والأردني الدرياني يخطفان الأضواء في «محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتمت أول من أمس منافسات النسخة العربية السادسة من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث شهدت تألقاً لافتاً لبطل الإمارات هادي الحسيني، وكذلك الأردني الدرياني. وتوّج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو. وجاء تتويج الأردني عزالدين الدرياني بالنزال الرئيس بعد تغلبه على اللبناني يوسف الغرايري، بينما تألق الحسيني بالفوز بلقب وزن الذبابة بعد التفوق على المصري محمد سالم عوض، محققاً انتصاره الرابع توالياً في مسيرته.

وحضر المنافسات البريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، وأسطورة الجوجيتسو العالمي رينزو جرايسي.

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