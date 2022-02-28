الامارات | اتحاد كلباء يدعم الفريق الأول بـ 10 صاعدين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يدعم الفريق الأول بـ 10 صاعدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو الجهاز الفني لفريق اتحاد كلباء المدرب المواطن، عيسى بوصيم، عن تصعيد 10 لاعبين من فرق المراحل السنية خلال الموسمين الماضي والجاري، وشاركوا مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، معبراً عن سعادته بظهورهم بمستوى فني جيد ضمن استراتيجية النادي بالاهتمام باللاعبين الموهوبين في فرق الناشئين والشباب والرديف.

واللاعبون هم كل من حارس المرمى عيسى أحمد وسلطان عادل وأحمد عامر وسلطان الزعابي وفهد باروت وياسر حسن وخالد محمد الشحي ومحمد يوسف وعمر ذياب ووليد راشد.

وقال بوصيم لـ«الإمارات اليوم»: «وفقاً لتوجيهات إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم برئاسة علي حسين اللوغاني، ركز الجهاز الفني على منح فرص فنية للاعبين الشباب والموهوبين للمشاركة في المباريات القوية لإبراز قدراتهم الفنية ودعم الفريق ومنحهم الفرصة ليكونوا نواة لمستقبل المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات وأيضاً للدفاع عن حظوظ الفريق وتقوية دكة البدلاء والاستعانة بهم عند الغيابات والإصابات التي تصادف الفريق الأول، بما يعكس أهمية دعم فرق المراحل السنية، وما يسعدنا كثيراً أن هؤلاء اللاعبين هم من أبناء النادي وتدرجوا في جميع فرق النادي بداية من الأكاديمية ومروراً بجميع فرق المراحل السنية، وتركوا بصمات فنية مهدت لهم الوجود مع الفريق الأول».

وأوضح بوصيم أن الجهاز الفني لم يعان الغيابات في المرحلة الماضية بعد أن نجح أكثر من لاعب في تقديم مستويات فنية عوضت غياب لاعبين أساسيين ومنهم لاعبون أجانب، مثلما فعل لاعب المنتخب الأولمبي سلطان عادل محمد الذي عوض غياب هداف الفريق التوغولي مالابا.

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