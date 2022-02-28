الامارات | البطائح والشارقة يتطلعان للظفر بدرع صالات «الخمسين» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح والشارقة يتطلعان للظفر بدرع صالات «الخمسين» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف البطائح عند السابعة من مساء اليوم ضيفه الشارقة في إياب الدور النهائي لدوري الصالات، ويتطلع كلا الفريقين للظفر بدرع دوري «الخمسين»، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز البطائح بأربعة أهداف مقابل هدف، ما جعل فرصته أفضل للفوز بالدرع حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق أقل من ثلاثة أهداف.وقدم فريق البطائح مستوى متميز في مباراة الذهاب، ونجح في السيطرة على المباراة والوصل إلى النتيجة التي كان يتطلع إلى تحقيقها.

بالمقابل يتطلع الشارقة لتحقيق «الريمونتادا» بتسجيل الأهداف المطلوبة وعكس النتيجة لصالحه خصوصاً وأن كرة الصالات تتيح جميع الاحتمالات وفي أصعب الظروف، ما سيجعل المباراة قوية وتظهر بأفضل حالاتها، كما يتوقع لها أن تحظى بحضور جماهيري بارز.

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