الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقالة

قال مراقبون إن المسؤول البارز في اتحاد لعبة جماعية، بات يفكر في تقديم استقالته، والابتعاد عن شغل أي منصب، لشعوره بالتهميش، بعدما كان يتولى رئاسة لجنة مهمة تتبع الاتحاد المعني.

مُصالحة

نجحت مساعي المشرف العام على الكرة في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، في إنهاء القطيعة بين اثنين من لاعبيه، حدث بينهما خلاف قوي في إحدى المباريات، وتخاصما دون أن يتحدث أحدهما مع الآخر، ما دعا المشرف إلى التدخل والإصلاح بينهما حفاظاً على وحدة الفريق.

تفاوض

حرصت إدارة نادٍ ينافس في دوري الدرجة الأولى، على إبعاد لاعب الفريق المقيد في فئة المقيم، عن وسائل الإعلام، خشية أن يتسبب ظهوره المستمر في رفع قيمته المالية، ما يصعّب من مهمة الإدارة في التفاوض معه لتجديد عقده.

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