شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجدد الثقة فى حسام حسن.. ويؤكد: الاتحاد السكندرى سيعود للمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على ثقته في الجهاز الفنى للفريق بقيادة "التوأم" حسام وإبراهيم حسن في إعادة زعيم الثغر للمربع الذهبي بجدول ترتيب الدورى العام وتحسين النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة.

قال مصيلحى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "2 OnTime Sports" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق إن حسام حسن مدرب قوى وله تاريخ كبير في التدريب ويثق في قدرته على إعادة الاتحاد السكندرى لمستواه.

أوضح مصيلحى:" نتائج سيد البلد الأخيرة ليست على قدر طموحى ولا طموح الجماهير وكانت صدمة لى وكنت أتمنى موقف الفريق يبقى أفضل من ذلك في ظل التدعيمات القوية التي قمنا بها بناءا على رغبة الجهاز الفني".

واختتم رئيس نادى الاتحاد السكندرى تصريحاته عن موقفه من إدارة نادى الإسماعيلى من التفاوض مع حسام حسن وجهازه الفني دون علمهم، قائلا:" أنا زعلان من هذه الطريقة ولكن قلبى مع الإسماعيلى وجماهيره".

وأعلن حسام حسن، عن اختيار 20 لاعبًا ضمن قائمة زعيم الثغر استعدادًا لمواجهة فريق "طلائع الجيش" المقرر لها الإثنين في الخامسة ونصف ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: حراسة المرمى، محمد عبد المنصف وأحمد يحيى.. خط الدفاع، عبد الله نصيب ومحمود شبانه وصبرى رحيل وكريم يحيى والسيد سالم وهشام صلاح، خط الوسط.. أحمد نبيل مانجا،وعبد الغنى محمد وحسام عاشور ومروان عطيه وخالد الغندور وعبد السميع وأحمد عادل ميسى وسعيدو سمبورى.. خط الهجوم: أحمد راشد وإبراهيم حسن مابولولو وبنجامين بوتينج.