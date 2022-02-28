شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: بيراميدز مختلف حاليا ومشوار الدوري طويل وهذا سبب أزمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه مختلف هذا الموسم ومحظوظ بنوعية اللاعبين المتواجدين حاليا بقائمة الفريق.

وقال فتح الله في تصريحات صحفية، "بيراميدز محظوظ بنوعية اللاعبين الموجودين في الفريق هذا الموسم، والجميع يقاتل وتركيزه في المباريات، ومباراة اليوم ضد الصفاقسي كانت صعبة للغاية في ظل الإجهاد بعد مباراة البنك الأهلي وفريق الصفاقسي فريق كبير".

وتابع،"لاعبو بيراميدز في هذا الموسم مقاتلين ويتحملون المسئولية، والجميع بذل مجهود غير طبيعي، وربنا كافئنا في النهاية وحقق لنا الفوز في الدقيقة الأخيرة".

وعن إمكانية تتويج بيراميدز بالدوري هذا الموسم: "نحن نقوم بدورنا كمنظومة متكاملة من لاعبين وجهاز فني، هذا الموسم بيراميدز مختلف، ومازال مبكرا للحديث عن الدوري والكونفدرالية المشوار مازال طويلا وكان يهمنا البدايات، وعكس الموسم الماضي بيراميدز بدأ بشكل ضعيف ولكن هذا الموسم بيراميدز في البداية بشكل قوي".

وأوضح محمود فتح الله، أن عدم الاستقرار في الزمالك سبب أساسي في تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، واستقرار المنظومة بالكامل، يساعد على تحقيق النجاح، ولكن عدم الاستقرار يجعلك وكأنك تلعب قُمار، أنت وحظك لذلك لابد من استقرار منظومة الزمالك بالكامل من أجل تحقيق نتائج مميزة.

وعن اعتزال عبد الله السعيد: "عبد الله لاعب ذكي وكبير، وذكي لأنه اختار التوقيت المناسب للاعتزال الدولي، عبد الله من أفضل اللاعبين في مصر في آخر 10 مواسم".

وأضاف: "عبد الله قيمة كبيرة، ويقوم بدوره في بيراميدز على أكمل وجه، ومازال المشوار المحلي طويلا أمامه وأتمنى تتويجه بأكثر من بطولة مع بيراميدز".