شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الزمالك قرر رحيل كارتيرون ويتفاوض معه حول الشرط الجزائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن الزمالك قرر رحيل باتريس كارتيرون مدرب الفريق الحالي، ويتفاوض حاليا مع المدرب الفرنسي على قيمة الشرط الجزائي.

وتابع كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، "إدارة الزمالك قررت رحيل كارتيرون بعد الخسارة بالأمس أمام الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف المباراة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي كما قرر استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول، يأتى ذلك بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.