أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27/ 2/ 2022

طلب بيتسو موسيماني المدير ألفنى للأهلى من كابيلو مخطط الأحمال وضع برنامج بدنى خاص لمحمود متولي، مدافع ألفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة تدريجياً فى مباريات ألفريق الأحمر، فى ظل حاجته لجهود اللاعب خلال ألفترة المقبلة.

سموحة يهزم المحلة بثنائية ويقفز للمركز الثالث فى جدول الدورى

حقق فريق سموحة فوزا مهما على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام. يخطط بيتسو موسيماني لمنح ألفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء فى مباراة ألفريق الأحمر ضد فاركو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصري، من أجل إراحة المجموعة الأساسية وتجنبيهم الإجهاد فى ظل المنافسات المحلية والأفريقية المتتالية التى يخوضها الأهلى فى ألفترة الحالية. موسيمانى يفكر فى الاستعانة بالبدلاء أمام فاركو