شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الأحد 27/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى أبرزها انضمام أسامة نبيه لجهاز كارتيرون فى نادى الزمالك وتعليق طارق حامد على إصابته.
على جبر يهدى بيراميدز فوزا قاتلا أمام الصفاقسى فى الكونفدرالية.. صور
حقق نادى بيراميدز فوزا صعبا على فريق الصفاقسى التونسى بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
خسر فريق المصرى البورسعيدى بهدف دون رد أمام نظيره أوتوهو الكونغولى فى المباراة التى جمعت ألفريقين اليوم، الأحد، باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة.
أسامة نبيه يعلن انضمامه للجهاز المعأون لكارتيرون فى الزمالك
كشف طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، عن حجم إصابته لكل الجماهير الزملكأوية، مؤكدا أنه تأخر عليهم فى إيضاح الأمر إلا أنها إصابة قوية وهى ما أجلته عن الظهور حتى الوقت الحإلى.
فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 على نظيره سيراليون بنتيجة69/12 فى انطلاق بطولة أفريقيا المقامة بغينيا فى نسختها الـ17. ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غينيا بيسأو غدا الاثنين ثم جامبيا الثلاثاء قبل ملاقاة الجزائر الخميس وغينيا الجمعة المقبل.
زار وفد من السنغال صباح اليوم مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، على هامش الترتيبات الخاصة بمباراة الذهاب بين المنتخبين المقرر لها 25 مارس المقبل فى القاهرة، وكان فى استقبال الوفد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد.
حصدت البعثة المصرية للوشوو كونغ فو 11 ميدالية متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات خلال المشاركة فى البطولة الدولية «Moscow wushu star» المقامة فى موسكو خلال ألفترة من 22 إلى 28 فبراير الجارى.
طلب بيتسو موسيماني المدير ألفنى للأهلى من كابيلو مخطط الأحمال وضع برنامج بدنى خاص لمحمود متولي، مدافع ألفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة تدريجياً فى مباريات ألفريق الأحمر، فى ظل حاجته لجهود اللاعب خلال ألفترة المقبلة.
سموحة يهزم المحلة بثنائية ويقفز للمركز الثالث فى جدول الدورى
حقق فريق سموحة فوزا مهما على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.
يخطط بيتسو موسيماني لمنح ألفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء فى مباراة ألفريق الأحمر ضد فاركو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصري، من أجل إراحة المجموعة الأساسية وتجنبيهم الإجهاد فى ظل المنافسات المحلية والأفريقية المتتالية التى يخوضها الأهلى فى ألفترة الحالية.
"العب بوش رجلك".. سبب أزمة أفشة مع مشجع بعد خسارة صن دأونز "فيديو"
تدأول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لمحمد مجدى أفشة، نجم النادى الاهلى، يرفض فيه تصويره بألفيديو من مشجع طالبه باستخدام "وش رجله" فى بعض ألفرص التى أتيحت له فى مباراة صن دأونز التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد، وظهر أفشة فى حالة نفسية سيئة عقب الخسارة من بطل جنوب أفريقيا.
اعتمدت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، نتيجة انتخابات نادى الاتحاد السكندرى، التى أقيمت الجمعة الماضى، وأسفرت عن فوز محمد مصيلحى بالتزكية.
فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الطيران بنتيجة 3 /0 فى أولى جولات منافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام أول 3 جولات منها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
المصرى يخسر أمام أوتوهو الكونغولى 1- 0 فى الكونفدرالية
خسر فريق المصرى البورسعيدى بهدف دون رد أمام نظيره أوتوهو الكونغولى فى المباراة التى جمعت ألفريقين اليوم، الأحد، باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة.