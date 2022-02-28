شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: كل السيناريوهات مطروحة لتحديد مصير كأس مصر ولا توجد أزمات مع كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الموافقة المبدئية لجماهير مباراة مصر والسنغال في حدود 60 ألف، موضحا أن معسكر المنتخب ينطلق 21 مارس المقبل، والسفر للسنغال سيكون عبر طائرة خاصة.

وعن بطولة كاس مصر أكد العطار، أن كل السيناريوهات ما زالت مطروحة أمام مجلس الإدارة.

وواصل العطار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس،"ننتظر كيروش لتحديد موعد السفر للسنغال بعد المباراة الأولى، وزيارة وفد السنغال لاتحاد الكرة كانت خطوة روتينية لتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها المنتخب السنغالي قبل مباراة 25 مارس المقبل".

وواصل العطار،"لا توجد أزمات بين كيروش واتحاد الكرة، والعلاقة بين المدرب البرتغالي وبين اللواء مشهور توطدت خلال فترة تواجدهما في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، ولا توجد طلبات لكيروش سوى تقديم الأسبوع الثالث عشر من الدوري".

وأتم، "الأهلى والزمالك والمصري وبيراميدز أرسلوا خطابات لاتحاد الكرة للمطالبة بحضور الجماهير في مبارياتهم الأفريقية، وندرس التنسيق مع الجهات الأمنية لبحث مطالبهم".