شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطر عن خطأ الشناوي أمام صن داونز: "كل حراس العالم يخطئون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، عن هزيمة الفريق الأحمر من صن داونز الجنوب إفريقي أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا: "لا يوجد مبررات للهزيمة من صن داونز وبمنتهي الواقعية الأهلي لو سجل الفرص التي أتيحت للاعبين لخرجنا بنتيجة كبيرة ، صن داونز أقل من النسخ السابقة ، لم يهددوا مرمي الأهلي سوي مرتين أحدهما سكنت الشباك".

قال الشاطر خلال تصريحات ببرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "الهزيمة لها أسباب بعيدا عن سوء التوفيق للحكم .. ونحن لا نبرر الهزيمة ، ولكن غياب التوفيق وضغط المباريات أثرا على النتيجة.

وعن خطأ محمد الشناوي في كرة هدف صن داونز، شدد على أن كل حراس العالم يخطئون والشناوي تألق في أكثر من كرة، مشيرا إلى أن ما حدث مع أفشة عقب المباراة من أحد المشجعين هو أستفزاز بشكل صريح.

أوضح: "كل اللاعبين يقدرون غضب الجمهور ولدينا مباريات مقبلة مهمة في الدوري ودوري الأبطال، و يجب أن لا نقسو على اللاعبين ، المباريات التي تعقب الهزيمة تكون صعبة للغاية".

أكد على أن نسب وصول الأهلي للدور القادم كبيرة للغاية والأمور بيد اللاعبين والجهاز الفني ولا ننسي ان هذا الفريق فرحنا كثيرا في الفترة الماضية ، دورنا مساندة اللاعبين وموسيماني، والجمهور لا يشجع أفراد يشجع الكيان ، على الحلوة والمرة معاه

وتساءل الشاطر: "لماذا لا تطبق تقنية الفار في دور المجموعات فى البطولة الأكبر والأكثر شعبية في افريقيا ، حارس صن داونز يستحق الطرد والأهلي ظلم كثيرا في المباراة؟".

أضاف: "الأهلي يسعي للفوز بالبطولة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه".