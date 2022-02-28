شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستعين بمترجم لـ"مابولولو".. وتعديلات بتشكيل الاتحاد أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول للاتحاد السكندرى مرانه اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غدا الإثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى، اللاعبين بقراءة الفاتحة لفك النحس الذى لازمهم في المباريات الماضية بالتعادل أمام إيسترن كومبانى والخسارة أمام إنبى بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدورى.

واستعان حسام حسن في المران الجماعى بمترجم لنقل وجهة نظره لمهاجمه الأنجولى كريستوفو باسينسيا مابولولو الذى يعد من العناصر الأساسية والركائز القوية التي يعول عليها العميد في الخط الأمامى لزعيم الثغر.

ومن المتوقع أن يجرى حسام العديد من التغيرات على تشكيلة الاتحاد السكندرى أمام طلائع الجيش وعلى رأسها عودة هشام صلاح لقيادة الجبهة اليمنى ومحمود شبانة للدفاع و"مانجا" لوسط الملعب بينما يفاضل العميد بين يحيى وعبد المنصف لمركز حراسة المرمى.

وأعلن حسام حسن، عن اختيار 20 لاعبًا ضمن قائمة زعيم الثغر استعدادًا لمواجهة فريق "طلائع الجيش" المقرر لها غدًا الإثنين في الخامسة ونصف ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: حراسة المرمى، محمد عبد المنصف وأحمد يحيى.. خط الدفاع، عبد الله نصيب ومحمود شبانه وصبرى رحيل وكريم يحيى والسيد سالم وهشام صلاح، خط الوسط.. أحمد نبيل مانجا،وعبد الغنى محمد وحسام عاشور ومروان عطيه وخالد الغندور وعبد السميع وأحمد عادل ميسى وسعيدو سمبورى.. خط الهجوم: أحمد راشد وإبراهيم حسن مابولولو وبنجامين بوتينج.