شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: موسيمانى كان حريصًا بشكل زائد أمام صن داونز.. وعبد القادر لا يحتاج تقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة على أن فريقه يعمل بجهد والتوفيق يكون من عند الله، مضيفًا: مباراة المحلة كانت صعبة والطرد أثر علي الفريق، ولكننا نسعي خلف المكسب وقررت اللعب بمهاجمين وفي النهاية حقننا الفوز بعشرة لاعبين

وتابع خلال تصريحات ببرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "نهدف لتجميع النقاط، وطموحنا التقدم خطوة بخطوة، لا نسعي للفوز بالدوري خبرات فريقنا قليلة ونحاول تقديم مباريات كبيرة".

وعن ترشيحه لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأولمبي خلفا لشوقي غريب، قال: " شرف كبير ترشيحي للمنتخب الأوليمبي ولكن الأمور لم تأخذ الشكل الرسمي".

وعلق على هزيمة الأهلي من صن داونز أمس السبت، موضحًا: "الأهلي سمح لصن داونز للدخول في المباراة، كان لابد من الضغط بشكل كبير منذ بداية المباراة وموسيماني كان حريص بشكل زائد".

أردف: "أحمد عبد القادر لا يحتاج لتقييم، لاعب مميز للغاية وسريع جدا ويمتلك ثبات انفعالي ولكنه يحتاج وقت أطول للتأقلم وتقديم كل ما لديه فيجب الصبر عليه"، مشددًا على أن الأهلي قادر على التأهل للدور القادم من دوري أبطال افريقيا.