شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 27/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 27/ 2/ 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
موسيماني يفكر فى الاستعانة بالبدلاء أمام فاركو
يخطط بيتسو موسيماني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء في مباراة الفريق الأحمر ضد فاركو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل إراحة المجموعة الأساسية وتجنبيهم الإجهاد في ظل المنافسات المحلية والأفريقية المتتالية التي يخوضها الأهلي في الفترة الحالية.
أسامة نبيه يعلن انضمامه للجهاز المعاون لكارتيرون فى الزمالك
أعلن أسامة نبيه انضمامه للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد توجيه الشكر لمدحت عبد الهادى وأمير عزمي مجاهد عقب الخسارة من الوداد المغربي.