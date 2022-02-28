7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 27/ 2/ 2022

يخطط بيتسو موسيماني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء في مباراة الفريق الأحمر ضد فاركو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل إراحة المجموعة الأساسية وتجنبيهم الإجهاد في ظل المنافسات المحلية والأفريقية المتتالية التي يخوضها الأهلي في الفترة الحالية.