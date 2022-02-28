شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 27 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأحد 27 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، استئناف التدريبات بدون راحة بعد الهزيمة من صن داونز وبشرى سارة بشأن بدر بانون.

يترقب الثنائي بدر بانون أحمد نبيل كوكا لاعبي الأهلي نتيجة أشعة الرنين التي خضعا لها خلال الساعات الماضية لمعرفة حالتهما الطبية والاطمئنان على عضلة القلب بعد شكواهما من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وكان سببا في منعهم من المشاركة في تدريبات الأهلي لأكثر من شهر ونصف تنفيذًا لتعليمات الطبيب المعالج، لتحديد موعد عودتهما للمشاركة في تدريبات الأهلي.

وقام مسئولو الأهلي بعرض بدر بانون وأحمد كوكا على خبير كبير في أمراض القلب خلال الساعات الماضية والذي أثنى على التطور الطبي لحالة الثنائي، وبناءً عليه خضعا لأشعة رنين لتحديد موعد نزولهما التدريبات الجماعية للأهلي.

كواليس جلسة لاعبي الأهلي فى غرفة الملابس بعد الهزيمة من صن داونز