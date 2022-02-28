شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 27 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأحد 27 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، استئناف التدريبات بدون راحة بعد الهزيمة من صن داونز وبشرى سارة بشأن بدر بانون.
يترقب الثنائي بدر بانون أحمد نبيل كوكا لاعبي الأهلي نتيجة أشعة الرنين التي خضعا لها خلال الساعات الماضية لمعرفة حالتهما الطبية والاطمئنان على عضلة القلب بعد شكواهما من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وكان سببا في منعهم من المشاركة في تدريبات الأهلي لأكثر من شهر ونصف تنفيذًا لتعليمات الطبيب المعالج، لتحديد موعد عودتهما للمشاركة في تدريبات الأهلي.
وقام مسئولو الأهلي بعرض بدر بانون وأحمد كوكا على خبير كبير في أمراض القلب خلال الساعات الماضية والذي أثنى على التطور الطبي لحالة الثنائي، وبناءً عليه خضعا لأشعة رنين لتحديد موعد نزولهما التدريبات الجماعية للأهلي.
عقد لاعبو الأهلي جلسة خاصة داخل غرف ملابس الفريق قبل خوض المران الصباحي اليوم الأحد للم الشمل بعد الخسارة من صن داونز أمس، السبت، فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسيطرت حالة من الغضب على لاعبي الأهلي خلال الجلسة التى جمعتهم بغرفة الملابس، خاصة محمد الشناوي قائد الفريق، وأكدوا أن الفريق صعّب المهمة على نفسه فى الصعود لربع النهائي، واتفقوا على الاجتهاد بشكل أكبر الفترة المقبلة، ولابد من مصالحة الجماهير في المباريات القادمة لأن الجمهور لم يعتد على الهزيمة.
طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من كابيلو مخطط الأحمال وضع برنامج بدني خاص لمحمود متولي، مدافع الفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة تدريجياً فى مباريات الفريق الأحمر، فى ظل حاجته لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة.
ويرغب موسيماني فى تجهيز متولي نظرا لحاجته لجهود اللاعب في الخط الخلفي، لاسيما مع إصابة أكثر من لاعب مثل بدر بانون وأيمن أشرف وتذبذب مستوى رامي ربيعة وياسر إبراهيم ورغبته فى إيجاد بديل لهم فى الخط الخلفي.
اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الذين خاضوا لقاء صن داونز أمس في دوري أبطال أفريقيا، بأداء مران استشفائى ضمن فقرات المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وجانبا من تدريبات الكرة قبل أن يستكملوا فقرات المران البدني في «الجيم» وذلك تجنبا للإجهاد.
بدأ أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى أيمن أشرف جلسة تدريبات بدنية في «الجيم»، ثم خاض بعدها فقرات بدنية وتدريبات الجري حول الملعب وذلك فى ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام الركبة.
عقد يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق صفحة مباراة صن داونز التى أقيمت أمس فى الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، والعمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل المنافسات المحلية والأفريقية المتتالية التى يخوضها الأهلي الفترة الحالية.