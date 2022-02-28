شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين ادارة الزمالك وكارتيرون غدا لفسخ التعاقد وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة نادي الزمالك اجتماعا هاما غدا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للتفاوض معه حول فسخ تعاقده وديا، بسبب سوء النتائج الفترة الاخيرة، وهو ما يؤثر علي مسيرة الفريق في الموسم الحالي، واصبح الفريق يواجه شبح الخروج من بطولة افريقيا بالنسخة الحالية.

ومن المنتظر عرض إدارة الزمالك علي المدير الفني الفرنسي الرحيل بصورة ودية والحصول علي شهر واحد فقط شرط جزائي بقيمة 150 الف دولار ، بدلا من الحصول علي شهرين كشرط جزائي.

من ناحية اخرى، وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة، منذ قليل، عائدة من المغرب عقب الخسارة من الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات منذ التحرك من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وصولا إلى مطار القاهرة الدولي.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أحرز أهداف المباراة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي كما قرر استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول، يأتى ذلك بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.