شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بعد تتويجه بكأس الرابطة الإنجليزية مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، على تهنئة نجم مصر وقائد المنتخب الوطنى محمد صلاح، بمناسبة تتويج فريقه ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية، متمنين له ولجميع نجوم مصر فى كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق.

واحتفل النجم المصرى محمد صلاح بثانى ألقابه المحلية مع ليفربول، بعد حصده لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب نظيره تشيلسى بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى".

ونشر الحساب الرسمى لليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعى "يويتر"، صورة احتفال النجم المصرى بميدالية لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ونجح محمد صلاح فى حصد خامس ألقابه مع ليفربول من انضمامه فى صيف عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالى فى صفقة كلفت خزينة الريدز مبلغ 42 مليون يورو.

وضم محمد صلاح لقب كأس الرابطة الإنجليزية إلى 4 ألقاب أخرى توج بها مع ليفربول، وهى دورى أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدورى الإنجليزى 2019 - 2020، كاس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية عام 2019.