شكرا لقرائتكم خبر عن سباحة الأهلي التوقيعية تحقق نتائج مميزة بختام بطولة الإمارات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول للسباحة التوقيعية بالنادي الأهلي نتائج قوية للغاية في ختام مشاركته ببطولة «SPORTEX ARTISITIC SWIMMING» الدولية الودية، التي أقيمت في الإمارات بمشاركة ١٥٠ لاعبة من أكثر من ٧ دول.

شهدت البطولة منافسات قوية للغاية، ونجح خلالها فريق الأهلي في الفوز بالمركز الأول عمومي «فرق» والمركز الأول 18 سنة فرق، والفوز بالمركز الأول فردي عمومي عن طريق ملك إياد والمركز الثاني فردي عمومي عن طريق جيلان شتلة.

ولاقت مشاركة الفريق في البطولة الدولية إشادة واسعة من الجميع، خاصة أن الفريق قدم أداءً مميزًا للغاية في ظل امتلاك أفضل العناصر، على الرغم من المنافسة الشديدة بين الفرق المشاركة في البطولة.

وعبر عمرو ممدوح رئيس البعثة ومدير جهاز السباحة التوقيعية والغطس بالنادي عن سعادته بالنتائج المميزة التي حققها الفريق في البطولة، لافتًا إلى أن الأهلي حقق استفادة كبيرة للغاية من وراء المشاركة والاحتكاك مع مدارس كبيرة، ووجه الشكر إلى اللاعبات على المجهود الكبير والنتائج التي تحققت.

وأشاد ممدوح بالحفاوة الكبيرة من جانب اللجنة المنظمة، وكذلك الجهود التي قام بها الدكتور محمد عبد الكريم مدرب السباحة السابق بالنادي، للتنسيق لتدريبات الفريق بدون مقابل بنادي الجزيرة الإماراتي.

وضمت البعثة كلا من: عمرو ممدوح مدير جهاز السباحة التوقيعية والغطس رئيسًا للبعثة، وعزيزة محمود مدربًا عامًّا، واللاعبات: جيلان شتلة - ملك إياد - ميار خالد - سندس أحمد - مريم يسري - جني جمال - أمينة طارق - جومانة أحمد - نور محمد - إسراء خالد.