شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهزيمة أمام بطل الكونغو.. موعد مباراة المصري المقبلة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المصري البورسعيدي بنظيره إنبى الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها الفريق أمام بطل الكونغو اليوم الأحد.

وخسر فريق المصرى البورسعيدى بهدف دون رد أمام نظيره أوتوهو الكونغولى فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة.

جاء الهدف للفريق الكونغولى بعد كرة عرضية من جهة اليمين، قابلها اللاعب رولاند أوكوري برأسية من الوضع طائرا من على القائم القريب، سكنت أسفل يسار المرمى.

بهذه النتيجة تجمد رصيد المصري عند النقطة الرابعة في المركز الثاني مناصفة مع أتوهو الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، بينما رفع مازيمبى رصيده للنقطة 6 ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ويتذيل القطن الترتيب برصيد نقطتين.