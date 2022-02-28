شكرا لقرائتكم خبر عن فبراير الأسود.. الزمالك لا يعرف الفوز خلال 5 مباريات في هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل نادى الزمالك رقمًا سلبيًا خلال شهر فبراير الحالي، حيث فضل في تحقيق أي فوز خلال 5 مباريات خاضها في 3 بطولات مختلفة، ليكون هذا الشهر أسود على جماهير الأبيض ويؤزم موقف الفريق في البطولات التي يخوضها.

ولعب الزمالك 5 مباريات في 3 بطولات هي كأس رابطة الأندية وبطولة دورى أبطال أفريقيا وبطولة الدورى المصرى، تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات ولم يحقق أي فوز، سجل 3 أهداف واستقبل 8 أهداف وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط.

ونستعرض نتائج الزمالك في فبراير الحالي فى التقرير التالى..

الزمالك 0 / 1 طلائع الجيش 1 فبراير "كأس رابطة الأندية"

الزمالك 2/ 2 بترو أتلتيكو الأنجولى 12 فبراير "دورى أبطال أفريقيا"

سموحة 2 /0 الزمالك 15 فبراير "الدورى المصرى"

ساجرادا 0 /0 الزمالك 19 فبراير "دورى أبطال أفريقيا"

الوداد المغربى 3 /1 الزمالك 26 فبراير "دورى أبطال أفريقيا"

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف المباراة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي كما قرر استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول، يأتى ذلك بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.