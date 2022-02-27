بينو يقود فياريال لاكتساح إسبانيول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنعش فياريال آماله في الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الكاسح 5 / 1 على ضيفه إسبانيول، أمس في المرحلة الـ26 للمسابقة.

وارتفع رصيد فياريال، الذي حقق انتصاره الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 42 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس موقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد إسبانيول، الذي حصد 3 نقاط فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، عند 29 نقطة في المركز الـ14.

وفرض فياريال سيطرته على اللقاء منذ الدقائق الأولى، ليتقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، حيث جاءت الأهداف جميعها عن طريق يريمي بينو في الدقائق 14 و20 و45.

وفي الشوط الثاني، واصل بينو تألقه، ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 53، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع بتسجيله (سوبر هاتريك)، فيما سجل الألباني كايدي باري هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 65.

واختتم الفرنسي بولايي ديا مهرجان أهداف فياريال في المباراة، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 86.