شكرا لقرائتكم خبر ليدز يونايتد يقيل بيلسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقال نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم المدرب مارسيلو بيلسا من منصب المدير الفني للفريق إثر الهزيمة أمام توتنهام 0/ 4 أمس الأول في المرحلة الـ27 من الدوري الممتاز.

وكانت الهزيمة الثقيلة أمام توتنهام هي الرابعة لليدز يونايتد خلال 5 مباريات، تلقت فيها شباك الفريق 20 هدفا، واقترب بسببها من مراكز الهبوط بجدول الدوري، حيث يتفوق بفارق نقطتين فقط أمام بيرنلي صاحب المركز الـ18.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن بيلسا أكد أنه لا يزال يثق في قدرته على تصحيح مسار الفريق، لكن مجلس إدارة النادي حسم قراره بإقالته.

ويعد جيسي مارش المدير الفني السابق للايبزج الألماني، أبرز مرشح لتولي مسؤولية ليدز يونايتد، وقد ذكر النادي أنه يتمنى الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق اليوم.