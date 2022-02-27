ليدز يونايتد يقيل بيلسا

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وكانت الهزيمة الثقيلة أمام توتنهام هي الرابعة لليدز يونايتد خلال 5 مباريات، تلقت فيها شباك الفريق 20 هدفا، واقترب بسببها من مراكز الهبوط بجدول الدوري، حيث يتفوق بفارق نقطتين فقط أمام بيرنلي صاحب المركز الـ18.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن بيلسا أكد أنه لا يزال يثق في قدرته على تصحيح مسار الفريق، لكن مجلس إدارة النادي حسم قراره بإقالته.
ويعد جيسي مارش المدير الفني السابق للايبزج الألماني، أبرز مرشح لتولي مسؤولية ليدز يونايتد، وقد ذكر النادي أنه يتمنى الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق اليوم.
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