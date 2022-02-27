مالك تشيلسي يتعاطف مع أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي، المملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، بيانا مغتضبا بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، دون ذكر اسم روسيا على الإطلاق. وجاء في البيان أمس «الوضع في أوكرانيا مروع ومدمر. نادي تشيلسي يتعاطف مع الجميع في أوكرانيا. الجميع يأملون في السلام». وأعلن أبراموفيتش منح أمناء المؤسسة الخيرية للنادي حق الإشراف على النادي ورعايته. ويعد أبراموفيتش من بين الأشخاص الأكثر ثراء في روسيا، وهو من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ذكرت أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتلقى عقوبات ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية تجاه روسيا.

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