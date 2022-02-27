لو جريت يطالب باستبعاد روسيا من تصفيات المونديال

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ورفضت كل من بولندا والسويد والتشيك مواجهة روسيا الشهر المقبل في الملحق الفاصل المؤهل للمونديال في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وصرح لو جريت لصحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أمس، عندما سئل عما إذا كان ينبغي استبعاد روسيا من البطولة «هذا هو الدافع الأول بالنسبة لي. عالم الرياضة، وكرة القدم على وجه الخصوص، لا يمكن أن يظلا محايدين. بالتأكيد لن أعترض على استبعاد روسيا».
وطالب لو جريت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باتخاذ القرار.
يذكر أن لو جريت (80 عاما) كان عضوا في مجلس الفيفا، عندما تقرر إسناد تنظيم النسخة الأخيرة لكأس العالم عام 2018 إلى روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد حرم مدينة سان بطرسبرج من استضافة نهائي دوري الأبطال ومنحها للعاصمة الفرنسية باريس، كما قرر إقامة المباريات القارية لروسيا وأوكرانيا على أرض محايدة.
كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الاتحادات الرياضية بنقل أو إلغاء الأحداث المقررة في روسيا وبيلاروس لقيام هاتين الدولتين بخرق الهدنة الأولمبية.
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