شكرا لقرائتكم خبر الفيصلي والأهلي.. قمة لتحديد مسار الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم مباريات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وتأتي مواجهة الأهلي مع الفيصلي كأبرز لقاءات الجولة كونها ستحدد بشكل كبير مسار الدوري.

ويملك الأهلي 54 نقطة ويسعى لحسم اللقب من خلال هذه المواجهة وتوسيع الفارق بينه وبين منافسه الهلال الذي يحتل المركز الثاني بـ 48 نقطة، ويأتي الفيصلي في المرتبة الثالثة برصيد 44 نقطة.

وفي القطيف يستضيف الترجي الهلال، ولا بديل للهلال سوى الفوز إذا أراد المنافسة في حالة تعثر الأهلي، في المقابل يبحث الترجي صاحب المركز الرابع بـ 35 نقطة لتأمين مركزه والتأهل لكأس النخبة.

ويلتقي الهداية والخليج في مباراة الابتعاد عن شبح الهبوط، فالخليج يمتلك 20 نقطة في المركز التاسع والهداية في المركز الأخير 15 نقطة.

ويستضيف ضمك نظيره الخويلدية، وتعد هذه المواجهة أكثر أهمية للخويلدية الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ 12 نقطة من أجل الابتعاد مناطق الخطر في حين يحتل ضمك المركز السادس 26 نقطة.

ويلتقي الوحدة والابتسام. الوحدة في المركز السابع بـ 24 نقطة، والابتسام في المركز الثامن بـ 21 نقطة.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر، ويحتل الاتحاد المركز الخامس 28 نقطة، فيما يحتل النصر المركز العاشر بـ 15 نقطة.