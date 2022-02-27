دولي الجودو يبعد بوتين عن رئاسته الشرفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذ الاتحاد الدولي للجودو موقفا إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وأعلن تعليق رئاسته الشرفية للاتحاد.

وذكر الاتحاد في بيان أصدره أمس «في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا، يعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق دور فلاديمير بوتين كرئيس شرفي للاتحاد وسفير له».

ويشار إلى أن بوتين يعد لاعبا جيدا في الجودو، وحصل على الحزام الأسود في اللعبة.

وتتمتع روسيا بحضور قوي في لعبة الجودو، ويعد ماريوس فيزر رئيس الاتحاد الدولي للعبة صديقا لبوتين، كما أن الروسي سيرخي سولوفيتشيك يرأس الاتحاد الأوروبي للعبة، ويحظى الاتحادان الدولي والأوروبي برعاية كبيرة من روسيا.

وتقرر الجمعة الماضي إلغاء بطولة «جراند سلام» التي كانت مقررة في مدينة قازان الروسية في مايو المقبل.

وتواجه روسيا عزلا متزايدا في عالم الرياضة لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يحسم موقفه بعد إزاء طلب بولندا والسويد عدم اللعب أمام روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فقد أعلن بالفعل أن أي مباريات ضمن مسابقاته لن تقام في روسيا وأوكرانيا، ومن المنتظر أن يدرس الوضع فيما يتعلق بعقد الرعاية الموقع بينه وبين شركة «غازبروم» الروسية.

وقال الرئيس الموقت للاتحاد الألماني لكرة القدم هانز يواخيم فاتسكه إنها «أموال قذرة»، وأضاف «لا يمكننا الحصول عليها بعد الآن»، كما قال المرشح لرئاسة الاتحاد بيتر بيترز إنه «يوافق بوضوح» على إنهاء هذا التعاون.

وترعى شركة «غازبروم» بطولة دوري الأبطال وكذلك كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، لكن نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، أزال اسم الشركة بالفعل من قمصان لاعبيه بعد إنهاء الرعاية.

ولا تزال بطولة العالم للكرة الطائرة واحدة من عدد قليل من الأحداث الرياضية المقررة في روسيا، حيث من المفترض أن تقام في أغسطس المقبل.

ومع ذلك، يخضع الأمر للدراسة، حيث أعلنت بعض الدول عدم سفر منتخباتها للمشاركة في البطولة في روسيا.