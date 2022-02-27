حمدالله مع الاتحاد.. أرقام تاريخية في 7 مواجهات

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كما حقق حمدالله رقما آخر في ديربي أمس الأول بتسجيله الهاتريك رقم 8 في دوري المحترفين، معادلا رقم مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة الذي يلعب في الدوري السعودي منذ عام 2014.
ومنذ توقيعه للاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تجربة ناجحة أيضا مع النصر، خاض حمدالله مع الاتحاد 7 مباريات أحرز خلالها 9 أهداف متفوقا على مهاجمين كبار لعبوا باستمرار مع فرقهم بينهم عمر السومة نفسه، حيث سجل هدفين فقط خلال 7 مباريات.
كما ساهم حمدالله إجمالا بتسجيل 10 أهداف للاتحاد خلال اللقاءات السبعة الماضية أمام فرق الرائد والفيصلي وأبها والنصر والتعاون في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وأخيرا أمام الأهلي في الجولة الـ22 من الدوري تباعا.
يذكر أن الاتحاد رفع عدد مرات فوزه على الأهلي بأربعة أهداف إلى 10 مرات، حيث سبق وأن حقق ذلك في فترات متفاوتة، إلا أن فوز أمس الأول هو الأول للاتحاد على الأهلي برباعية في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 /2009.
حمدالله خلال 7 لقاءات مع الاتحاد
- أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك بدوري المحترفين مناصفة مع عمر السومة ) 8 مرات(
- أول لاعب يسجل هاتريك في الموسم بثلاثيته في الأهلي
- أول لاعب يسجل هاتريك بديربي جدة منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008 2009
- تصدر هدافي الديربي بدوري المحترفين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل
- سجل أول هاتريك في الدوري، منذ آخر هاتريك مع النصر في التعاون وكان في أغسطس عام 2020
- رفع عدد أهدافه في الأهلي إلى 6 أهداف، 3 بقميص النصر ومثلها بقميص الاتحاد
- أكثر لاعب يسجل في الدوري بالدور الثاني حتى الآن (9 أهداف)
- ساهم حمدالله إجمالا في تسجيل 10 أهداف للاتحاد أمام الرائد والفيصلي وأبها والنصر والتعاون (دوري وكأس) والأهلي
الرباعية العاشرة للاتحاد في الأهلي
4/ 1 4 /9 /1958
4/ 3 11 /3 /1966
4/ 0 2 /9 /1975
4/ 1 20 /2 /1997
4/ 2 8 /3 /2000
4/ 2 25 /4 /2001
4/ 1 8 /4 /2002
4/ 1 1 /1 /2003
4/ 2 26 /9 /2004
4/ 3 26 /2 /2022
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