شكرا لقرائتكم خبر الباطن ينتعش على حساب الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدين الباطن بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوسف الجبلي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ورفع الباطن رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز الـ13 بعد أن كان في المركز الـ15، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 21 نقطة في المركز الـ14.
وفي المباراة الثانية التي جرت أمس ضمن الجولة الـ22 أيضا، تعادل الطائي مع ضيفه التعاون1/1.
وفشل الطائي في المحافظة على تقدمه أولا عن طريق حسن الجبيري في الدقيقة 26، كما كان الطائي كريما مع ضيفه عندما تكفل لاعبه توبياس فيجيروا، بتسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.
وأكمل التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سليمان هزازي في الدقيقة 74.
ورفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، كما رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ12.
كانت هذه تفاصيل خبر الباطن ينتعش على حساب الفيصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.