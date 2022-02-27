الباطن ينتعش على حساب الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزم فريق الباطن أوضاع نظيره الفيصلي بعدما تغلب عليه 1 / 0 خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الأول في إطار الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الباطن بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوسف الجبلي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع الباطن رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز الـ13 بعد أن كان في المركز الـ15، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 21 نقطة في المركز الـ14.

وفي المباراة الثانية التي جرت أمس ضمن الجولة الـ22 أيضا، تعادل الطائي مع ضيفه التعاون1/1.

وفشل الطائي في المحافظة على تقدمه أولا عن طريق حسن الجبيري في الدقيقة 26، كما كان الطائي كريما مع ضيفه عندما تكفل لاعبه توبياس فيجيروا، بتسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

وأكمل التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سليمان هزازي في الدقيقة 74.

ورفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، كما رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ12.