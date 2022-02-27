أثقال الترجي بطل كبار المجموعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي الترجي لقب بطولة المجموعات التمهيدية لدرجة الكبار لرفع الأثقال التي اختتمت منافساتها أمس بالصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسط مشاركة 220 رباعا مثلوا 23 ناديا. وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي وعضو مجلس إدارة الاتحاد تركي المالكي الفائزين بالكؤوس والميداليات. وحقق الترجي المركز الأول بعد حصول رباعيه على 737 نقطة، فيما جاء بالمركز الثاني نادي الخويلدية بـ 717 نقطة، وحل ثالثا نادي الهدى برصيد 708 نقاط.

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