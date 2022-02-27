شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يناقش مسار رالي جميل النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بقاعة الاجتماعات في مكتبه بالإمارة أمس، اجتماعا لمناقشة رالي جميل «ملاحة نسائية»، وعرض مسار الرالي والتفاصيل التي سيمر بها في مرحلة القصيم.

واطلع أمير المنطقة على الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذتها الجهات المعنية بالشراكة مع إمارة المنطقة والجهات الحكومية والأمنية، مستمعا لشرح موجز عن الرالي من قبل رئيسة اللجنة الطبية للرالي، الأميرة عهد بنت الحسن بن سعود عن عدد المشاركين، وكيفية مسار الرالي بالمنطقة، وحجم الاستعدادات في اللجنة الطبية، مبينة أن المسار المحدد للسباق جهز وفق أعلى درجات الأمان ونقاط الاستعداد لقدوم المتسابقين ومرورهم بكل أمن وسلامة.

وثمن الأمير فيصل بن مشعل المشاركة في إقامة أول رالي نسائي بالمملكة، مرورا بمنطقة القصيم، مؤكدا أن جميع الجهات ستقوم بدورها الفعال على أكمل وجه، وأن ما تتمتع به المنطقة من تضاريس ملائمة ومساحات شاسعة وكثبان رملية عامل مساهم في نجاح الرالي، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على الرالي.