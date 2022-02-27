فرسان المصمك يخطفون بطولة البولو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولو، فهد أبونيان، فريق فرسان المصمك بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس.

وحقق فرسان المصمك لقب البطولة بعد فوزه على فرسان طويق، بنتيجة 6/4 في المباراة النهائية التي أُقيمت أمس، على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية (غرب الرياض) وقادها مشرف أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو الحكم مضر الزعبي.

ومثل فرسان المصمك كل من خالد العمران، والأرجنتيني إيتي، وسلمان بن هيف، وهاشم العلوي، وفيصل أبو نيان، فيما مثل فرسان طويق كل من الأمير سلمان بن منصور بن ناصر، ويزيد الهاشم، وإبراهيم أبو عمة، والأرجنتينيان قاليرمو وسانتياقو.