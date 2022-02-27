سنوكر الأخضر لبطولتي العالم وآسيا

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وتضم البعثة رئيس اتحاد اللعبة ناصر الشمري، و3 لاعبات يمثلن المنتخب في منافسات السيدات وهن: رحاب شكري، ونجلاء النعيمي، وسهراب يحيى، بجانب اللاعب أيمن العمري الذي سيشارك في البطولتين بمنافسات الناشئين.
وأكد الشمري جاهزية المنتخب من خلال الإعداد الجيد بإقامة العديد من المعسكرات آخرها معسكر المنطقة الشرقية بمشاركة 11 لاعبة، تم اختيار 3 منهن بجانب اللاعب أيمن العمري.
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