سنوكر الأخضر لبطولتي العالم وآسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغادر اليوم بعثة المنتخب السعودي للسنوكر إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولتي العالم وآسيا التي تستضيفها الدوحة من 1 إلى 12 مارس المقبل.

وتضم البعثة رئيس اتحاد اللعبة ناصر الشمري، و3 لاعبات يمثلن المنتخب في منافسات السيدات وهن: رحاب شكري، ونجلاء النعيمي، وسهراب يحيى، بجانب اللاعب أيمن العمري الذي سيشارك في البطولتين بمنافسات الناشئين.

وأكد الشمري جاهزية المنتخب من خلال الإعداد الجيد بإقامة العديد من المعسكرات آخرها معسكر المنطقة الشرقية بمشاركة 11 لاعبة، تم اختيار 3 منهن بجانب اللاعب أيمن العمري.