بعد 22 ركلة جزاء.. ليفربول بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على تشيلسي في أجمل مباريات الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من: إدوارد ميندي، ناثنيال شالوباه، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، سيزار أزبيليكويتا، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو، ماسون ماونت، كاي هافيرتز، كريستيان بوليسيتش.

أما ليفربول دخل المباراة بتشكيل مكون من: كويمين كيليهر، ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون، فابينيو، نابي كيتا، جوردان هندرسون، محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

تفاصيل اللقاء

في الدقيقة الخامسة أتيحت فرصة خطيرة عند كريستيان بوليسيتش بعد عرضية من أزبيليكويتا لكن حارس ليفربول كيليهر يتألق ويتصدى للكرة من أمام المرمى.

وفي الدقيقة 22 حاول محمد صلاح من كرة حرة مباشرة أن يصل لشباك ميندي لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

وبعد نصف ساعة حاول نابي كيتا أن يسجل هدف ليفربول لولا تألق ميندي وترتد الكرة لساديو ماني الذي يهدر الفرصة من أمام المرمى بعد تألق من ميندي.

وفي الدقيقة 39، سدد ماونت كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وسط غياب دفاعي من ليفربول إلا أن كيليهر يتصدى للكرة ثم يشتتها دفاع "الريدز".

فرصة خطيرة أتيحت لصالح ماونت من أمام المرمى بعد عرضية من هافيرتز لكن تمر الكرة بسلام على ليفربول وسط حزن من توماس توخيل ولاعبي تشيلسي في الدقيقة 45.

انفراد خطير لصالح تشيلسي في الدقيقة 49 بعد كرة من الأمريكي بوليسيتش تصل لماونت الذي يسدد لكن ترتطم الكرة في القائم الأيسر.

كرة مشتركة بين هافيرتز وماونت ليسدد الأخير كرة قوية لكن حارس ليفربول كيليهر يتصدى للكرة على مرتين في الدقيقة 59.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف التقدم بعد انفراد على مرمى تشيلسي إلا أن تياجو سيلفا يبعد الكرة من خط المرمى في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 67 أحرز ماتيب هدف ليفربول الأول من كرة رأسية بعد رأسية من ماني لكن الحكم يلغي الهدف بداعي الخطأ على فان دايك.

كما أهدر لويس دياز فرصة هدف لليفربول في الدقيقة 75 بعد انفراده بمرمى تشيلسي لكن ميندي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وكاد المدافع فان دايك أن يسجل هدفًا من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 93 لكن إدوارد ميندي يواصل تألقه ويبعد الكرة لتظل النتيجة سلبية.

وكاد البديل روميلو لوكاكو أن يحرز هدفًا قاتلاً في الدقيقة 95 إلا أن كيليهر ينقذ ليفربول ويحافظ على آمال فريقه في الفوز.

واتجهت لمباراة للأشواط الإضافية، إلا أن الفريقين فشلا في إحراز أي أهداف.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث سجل 10 من لاعبي تشيلسي قبل أن يأتي الدور على الحارس البلوز الإسباني كيبا إريزابالاجا، الذي شارك بداية من ركلات الترجيح، لكنه سدد أعلى المرمى، ليفوز الريدز باللقب، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة 11 - 10.

وبها الفوز، أنهى ليفربول احتكار مانشستر سيتي للمسابقة حيث نال السيتي اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة علما أن ليفربول بات أكثر ناد ينال لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 9 ألقاب مقابل 8 ألقاب لمانشستر سيتي.