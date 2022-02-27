شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر: سعيد بهدفى القاتل فى شباك الصفاقسى واقتناص 3 نقاط غالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علي جبر مدافع فريق بيراميدز، عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه الفريق على حساب الصفاقسي بهدف دون مقابل مؤكدًا أنه فوز مهم وضع بيراميدز في الصدارة بعيدا بالمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق مريح عن أقرب المنافسين.

شدد علي جبر على أنه سعيد للغاية كونه صاحب هدف الفوز القاتل في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى أن الهدف جاء في توقيت صعب ومنح النادي 3 نقاط مهمة وضعته في الصدارة، والانتصار يجعل الفريق يلعب بشكل أكثر راحة في مشوار البطولة وكذلك الدوري الممتاز.

أكد أن الفريق المنافس الصفاقسي قوي ويمتلك لاعبين مميزين وصاحب خبرات في البطولة القارية، وكان يسعى عند خروجه في الكرة الأخيرة التي سجل منها الهدف أن يحقق المطلوب وكان يركز بشدة على التسجيل وهو ما حدث وسعيد بالفعل بهذا الانتصار الهام.