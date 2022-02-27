شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على بطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم فعاليات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والناشئات، والتي تقام بمدينة لاجوس النيجيرية خلال الفترة من 23 وحتى 27 فبراير الجاري.

واختتم المنتخب المصري للسلاح اليوم الأخير للبطولة بالتتويج بـ6 ميداليات ذهبية في منافسات الفريق لجميع الأسلحة.

وضمت قائمة الفرق اللاعبيين التاليين:

فريق سلاح الشيش شابات: ملك حمزة، لوجين خالد، عائشة عبدالحميد، وعليا وائل.

فريق سلاح الشيش شباب: يحيي ماضي، عبدالرحمن طلبة، يوسف فوده، وعبدالرحمن فوده.

فريق سلاح السيف شابات: زينة أشرف، ريناد الدكش، سارة شومان، وداليا عبدالله.

فريق سلاح السيف شباب: أدهم معتز، زياد نوفل، فارس البغدادي، وأحمد هشام.

فريق سلاح سيف المبارزة شابات: آية شريف، سلمى طارق، مايا شلش، لولوة عبدالرحمن.

فريق سلاح سيف المبارزة شباب: محمود ياسين، محمد السيد، محمود السيد، وعمرو عبدالباقي.

وبعد إضافة لاعبوا المنتخب المصري 6 ميداليات ذهبية جديدة في اليوم الأخير من البطولة، تصبح حصيلة الفراعنة 42 ميدالية، بواقع 16 ميدالية ذهبية و 10 فضيات و 15 ميدالية برونزية.

وبذلك انهي المنتخب المصري البطولة في صدارة جدول الترتيب مسيطرًا على الميداليات الذهبية بواقع 16 ميدالية ذهبية من 18 ميدالية ذهبية.

قائمة البعثة المصرية في بطولة إفريقيا لناشئي وناشئات السلاح

آية شريف وسلمى طارق و لولوة سليمان وهنا العراقي ومايا شلش وملك حمزة وعائشة عبد الحميد وعلياء رضوان وجنى إيهاب ولجين خالد وسارة شومان وزينة أشرف وريناد الدكش وداليا عبدالله ونجوى نوفل ومحمد السيد ومحمد ياسين وعمرو عبدالباقي ومحمود السيد وإسلام حاشى وأحمد حسين وخالد ويوسف فودة و يحيى ماضي وعبد الرحمن فودة وكريم مدحت ومحمد باهي الدين وأدهم معتز و زياد نوفل وفارس البغدادلي وأحمد هشام وياسين خضير.

الجهاز الفني والإداري

وتضم قائمة المدربين الأسماء التالية: مدربين سلاح سيف المبارزة سيد سامي وأحمد عامر، مدربين سلاح السيف خالد يحيي وأحمد أنور، ومدربين سلاح الشيش مؤمن مجدي ومصطفي نهاد.

وتترأس البعثة عضو مجلس الإدارة ميرفت حسنين، ويرافق البعثة الإداري إسلام أحمد، والجهاز الطبي د.محمد المصري ود.غادة عاطف.