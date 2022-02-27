شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 27 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 27 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها وصول بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة، عائدة من المغرب عقب الخسارة من الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت
كشف طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، عن حجم إصابته لكل الجماهير الزملكاوية، مؤكدا أنه تأخر عليهم فى إيضاح الأمر إلا أنها إصابة قوية وهى ما أجلته عن الظهور حتى الوقت الحالى.
وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة، عائدة من المغرب عقب الخسارة من الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
قرارات حاسمة اتخذها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عقب الخسارة الكبيرة التى تعرض لها فريق الكرة الأول خلال مواجهة الوداد البيضاوى المغربى فى الجولة الثالثة من عمر دور مجموعات بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1.
يشهد نادى الزمالك تراجع في نتائج الفريق في الفترة الأخيرة سواء في البطولة المحلية وهى الدورى العام أو بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي كان أخرها الهزيمة من الوداد المغربى بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم بالدار البيضاء.
أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن ملفات تجديد العقود لها الأولوية ويسير فيها بالتوازى مع مشوار الفريق خلال البطولات المحلية والأفريقية، وقال المشرف على الكرة بالزمالك للإعلام المغربى، إن أشرف بن شرقى لاعب مهم ومؤثر والنادى يتمسك بوجوده، وهناك مفاوضات جادة من أجل الحفاظ على استمراره ولكن الأمر فيه طرفان هما النادى واللاعب، ونحاول الوصول لنقطة تلاقى وخلال الأيام المقبلة سيحسم الموقف وبن شرقى مستمر معنا لنهاية الموسم وفقا لتعاقده.