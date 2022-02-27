شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 27 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 27 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها وصول بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة، عائدة من المغرب عقب الخسارة من الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت

كشف طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، عن حجم إصابته لكل الجماهير الزملكاوية، مؤكدا أنه تأخر عليهم فى إيضاح الأمر إلا أنها إصابة قوية وهى ما أجلته عن الظهور حتى الوقت الحالى.

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة، عائدة من المغرب عقب الخسارة من الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أعلن أسامة نبيه انضمامه للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بعد توجيه الشكر لمدحت عبد الهادى وأمير عزمي مجاهد عقب الخسارة من الوداد المغربي.

قرارات حاسمة اتخذها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عقب الخسارة الكبيرة التى تعرض لها فريق الكرة الأول خلال مواجهة الوداد البيضاوى المغربى فى الجولة الثالثة من عمر دور مجموعات بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1.